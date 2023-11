Mercedes-Oldtimer im Stift

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Oldtimer-Club aus Linz mit Mitgliedern aus Gegenden zwischen Wien und Salzburg unternahm seine letzte diesjährige Ausfahrt ins Stift Seitenstetten. Es geht um die Aufrechterhaltung des mobilen Kulturgutes mit dem Stern, die fachgerechte Hilfe rund um den Oldtimer sowie im Wesentlichen auch um die zwischenmenschliche Komponente. Ungeachtet der beruflichen, gesellschaftlichen und altersmäßigen Vielfalt gibt es monatliche „Benzin- und Dieselgespräche“ bei Clubabenden der Mercedes-Oldtimer-Freaks .

