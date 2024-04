Mercedes-Benz Trucks bringt den neuen Actros L auf den Markt

Seit seiner Markteinführung im Juni 2021 markiert der Actros L das Premium-Segment schwerer Lkw mit Dieselantrieb von Mercedes-Benz Trucks. Jetzt hebt das Unternehmen laut Information vom 2.

April 2024 sein erfolgreiches Aushängeschild auf ein neues Niveau: Mit futuristischem Fahrzeugdesign, optimierter Aerodynamik, vielen Komfort-Features, sparsamen Motoren, hoher Fahrdynamik und neuesten Assistenzsystemen bringt der neue Actros L alles mit, um bei Fuhrparkbetreibern und Berufskraftfahrenden gleichermassen zu punkten. Der klassische Diesel-Lkw setzt damit die 1996 gestartete Erfolgsgeschichte dieser Baureihe fort und untermauert einmal mehr den Anspruch von Mercedes-Benz Trucks, sich bestmöglich an den Bedürfnissen seiner Kunden sowie deren Fahrerinnen und Fahrern zu orientieren. Das Ziel: nach wie vor auch bei konventionell angetriebenen Lkw einer der Schrittmacher der Branche zu sei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FireWorldAT / 🏆 17. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

D: BAI TLF 3000 auf Mercedes Benz Atego 1430 AF für die Feuerwehr GrömitzFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Mercedes in Flammen – Riesige Rauchsäule über WienEin Mercedes brannte am Freitagvormittag in Wien-Liesing vollkommen aus. Die Feuerwehr eilte umgehend in die Laxenburger Straße.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mercedes-Flirt mit Verstappen: Das sagt der F1-StarMax Verstappen drohte im Red-Bull-Streit rund um Teamchef Christian Horner mit dem Abgang, Mercedes zeigte Interesse, der Niederländer meldete sich.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mercedes gefangen im „Hamsterrad“, Hamilton so schlecht wie nieNach einem Australien-Grand-Prix zum Vergessen leckt Mercedes seine Wunden. Während Teamchef Toto Wolff komplett ratlos wirkt, spricht auch Star-Pilot Lewis Hamilton offen an: „Das ist der...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Wolff schlägt Alarm, Hamilton von Mercedes genervtMercedes schlittert immer tiefer in die Krise. Superstar Lewis Hamilton kann seinen Ärger nicht verbergen, Teamchef Toto Wolff wirkt ratlos.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mercedes-Boss Wolff erneuert Interesse an VerstappenMercedes-Teamchef Toto Wolff hat in einem Interview sein großes Interesse an Max Verstappen als Fahrer für sein Team in der Formel 1 bekräftigt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »