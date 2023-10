Menschenmenge stürmt Flughafen in Machatschkala

In Machatschkala, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Dagestans, stürmte eine Menschenmenge den Flughafen. Der Grund: eine Maschine aus Tel Aviv war gerade gelandet. Mutmaßlich am Bord des Flugzeugs waren Flüchtlinge aus Israel, die von den Eindringlingen attackiert wurden.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, durchsuchten Teile des Mobs auch Autos nach Israelis und Juden, forderten Insassen auf, ihre Pässe vorzuzeigen. Die russische Medienagenturberichtete, dass der Flughafen daraufhin vorübergehend geschlossen wurde und ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet wurden.

Israelischen Angaben zufolge waren nur wenige Juden und Israeli an Bord der Maschine. Sie erhielten vom Sicherheitspersonal Schutz. Das Ziel ist es nun, ihnen einen Weiterflug nach Moskau zu organisieren. Schon am Samstag kam es zu einem Zwischenfall in einer muslimisch-geprägten Teilrepublik Russlands. headtopics.com

In der Stadt Chassawjurt in Dagestan wurde ein Hotel von mehreren Männern umstellt, weile diese glaubten, es seien Juden im Hotel. Die Männer sollen laut Berichten auch in die Unterkunft eingedrungen sein und die Pässe von Hotelgästen kontrolliert haben. Die Polizei riegelte das Hotel daraufhin ab.

Im Ort Naltschik sollen am Sonntag zudem Reifen neben einem jüdischen Kulturzentrum angezündet worden sein. Zudem wurde das Gebäude mit antisemitischen Parolen beschmiert.

