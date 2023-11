Meneghettis Freiluftkunst und Lebensart

Eine der beeindruckendsten Skulpturen, die der Belgier Arne Quinze für den öffentlichen Raum geschaffen hat, war wohl seine bei aller Gigantomanie zugleich doch filigrane Arbeit „Uchronia“. Sie wurde 2006 in der Wüste von Nevada für das berüchtigte Burning-Man-Festival aufgebaut, bestand aus 150 Kilometern an- und übereinander befestigten Holzlatten, die das Sonnenlicht durchschimmern lassen und dabei selbst wie Strahlen wirken sollten.

Eine wichtige Rolle spielte für seinen künstlerischen Werdegang außerdem der Garten seines Vaters, den er als Rückzugsort allerdings verlor, als seine Eltern sich trennten. Erst im Erwachsenenalter hat Arne Quinze sich wieder seinen eigenen Paradiesgarten geschaffen, den er als aufmerksamer Beobachter studiert und so auch auf der Suche nach Vorlagen für biomorphe Neuschöpfungen nutzt.

Verpflanzt. Zwei der sechs vor Ort angebrachten „Lupinen“ schuf Quinze eigens für die Ausstellung in Istrien.Seine Werkserie der „Lupinen“ etwa ist eine, die eng in Verbindung mit der Natur als Inspirationsquelle steht. Und sie sind auch jene Gruppe von Arbeiten, auf die seit diesem Sommer die Gäste des Meneghetti Hotels in Istrien, eines Hauses der Relais & Châteaux-Vereinigung, treffen, wenn sie über das weitläufige Gelände spazieren. headtopics.com

