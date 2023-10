„Meine Welt“: Neunkirchens Tik Tok-Star hat jetzt sogar eigenen Song

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

leiner Mann wird immer größer: Neunkirchens nur 1,42 Meter großer Tik Tok-Star Michael Scherr alias „Scherrlibärli“, der in seinen Clips seine Körpergröße auf humorvolle Art und Weise thematisiert, hat seinen nächsten großen Fußabdruck hinterlassen: Mit „Meine Welt“ veröffentlichte er am Freitag seinen ersten eigenen Song.

Damit folgt nach einem großen NÖN-Bericht, der TV-Auftritte und die Produktion eigener Fan T-Shirts auslöste, nun der nächste Schritt am Weg zum großen Bekanntheitsgrad: „Das Lied ist im House/Techno-Stil produziert, heißt ,Meine Welt' und dreht sich natürlich um mich und um meine Körpergröße. headtopics.com

Natürlich wurde auch ein Video dazu gedreht: „Die Dreharbeiten waren in St. Veith an der Glan bei einem großen Volksfest und haben sehr viel Spaß gemacht.“ Musik sei für ihn immer wichtig gewesen, so Scherr, allen voran „ Austropop, Seiler und Speer, Ambros, STS, Wanda oder Josh. Ich liebe österreichische Musik.

Trotzdem bleibt „Scherrlibärli“ bescheiden: „Ob es Auftritte gibt, weiß ich noch nicht. Ich lasse alles einmal auf mich zukommen. Denn das Wichtigste bleiben ohnehin mein Sohn und meine Arbeit beim Obi.“ headtopics.com

„Das ist jetzt meine kleine Hexenhütte“Eventmanagerin Nicole Speckle (45), neue Wirtin der Emser Hütte, im Talk über ihren Werdegang, große Events, die Kleine Hexe und ihre neue Leidenschaft. Weiterlesen ⮕

Babyglück bei Daniel Köllerer: „Werde immer meine schützende Hand über dich halten“Bei der Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ lief es für Daniel Köllerer zuletzt nicht nach Wunsch. Ein Alkohol-Eklat und ein „alter Hodensack-Sager“ von Teamkollegin Cathy Lugner sorgten für dunkle Wolken über der Almhütte. Weiterlesen ⮕

Bach, Mathematik, tröstende Heiterkeit. Goldberg-Variationen IISeuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 1118 Weiterlesen ⮕

Das längste Tier der WeltDas längste Tier der Welt ist nicht der Blauwal, sondern ein Meereswurm. Mit einer Länge von bis zu 55 Metern belegt er den ersten Platz in der Rangliste der längsten Tiere. Der Meereswurm lebt im Atlantik und der Nordsee und ernährt sich von Garnelen und anderen Würmern. Obwohl er für Menschen ungefährlich ist, besitzt er ein Gift, das lähmend oder sogar tödlich auf Angreifer wirken kann. Weiterlesen ⮕

Apartheid-Ära bewegt die Rugby-WeltEine Nation wird zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen. Ian Foster beendet seine turbulente Reise als Trainer der All Blacks mit dem Finale der Rugby-WM gegen Südafrika. Weiterlesen ⮕

Die wertvollste neue Violine der Welt wird in Kärnten vorgestelltDie wertvollste neue Violine der Welt wurde vor wenigen Tagen auf Burg Taggenbrunn in Kärnten präsentiert. Das Einzelstück wurde vom Geigenbauer Edgar Russ in 32 Monaten in Cremona gebaut. Weiterlesen ⮕