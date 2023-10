Meidlinger Gemeindebau nach Maler Josef Mikl benannt

Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Barbara Marx, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (beide SPÖ), Mikls Sohn Franz Wibmer mit Brigitte Mikl Bruckner (v. li.) enthüllten die Tafel.Ein weiterer Wiener Gemeindebau trägt nun einen neuen Namen. Das Gebäude in der Schönbrunner Straße 242 in Meidling wurde offiziell nach dem Maler und Grafiker Josef Mikl benannt.

Mikl wurde am 8. August 1929 in Wien geboren und besuchte nach dem Krieg die Höhere Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Von 1948 bis 1955 studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Als Student war er Mitglied des Wiener Art Club bis zu dessen Auflösung im Jahr 1955. Hier traf er unter anderem auf Maria Lassnig und Friedensreich Hundertwasser.

Im öffentlichen Raum gestaltete er unter anderem die Kirchenfenster der Pfarrkirche Parsch in Salzburg und jene der Friedenskirche in Hiroshima, Japan. 1997 gestaltete er den neu eröffneten Großen Redoutensaal in der Wiener Hofburg. Josef Mikl war von 1969 bis 1997 Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1990 erhielt er das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. headtopics.com

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

