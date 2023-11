Mehrere Jugendliche angezeigt:Vorfälle mit Böllern und versuchtem Raub zu Halloween in Wien

Es gab vereinzelte Vorfälle mit Böllerwürfen und in dem Zusammenhang auch einen versuchten Raub, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwochnachmittag mit. Die Pressesprecher von Feuerwehr und Berufsrettung berichteten von keinen besonderen Einsätzen.

In Wien-Donaustadt unterstützte am Dienstag gegen 20.30 Uhr eine Gruppe der Bereitschaftseinheit Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt bei einem Einsatz am Rennbahnweg, wo angeblich mehrere Jugendliche mit Böllern warfen. Als die Polizisten eintrafen, liefen drei Jugendliche davon.Vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren gaben an, unmittelbar vor dem Eintreffen der Beamten von drei mit Schals maskierten Jugendlichen mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

Nach einer großräumigen Fahndung durch die Bezirkskräfte, Bereitschaftseinheit, Sondereinheit WEGA und Polizeidiensthundeeinheit wurden zwei der Tatverdächtigen gefasst. Ein Diensthund stöberte im näheren Umfeld eine Umhängetasche mit Schreckschusspatronen auf, die einem der Tatverdächtigen zugeordnet wurde. Der 15- und der 18-jährige Österreicher wurden wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs vorläufig festgenommen. headtopics.com

Bei den fünf Jugendlichen handelt es sich um 14- bis 16-jährige österreichische Staatsbürger. Die Polizisten verständigten die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen, die dann im Beisein der Eltern zu dem Vorfall befragt und anschließend in deren Obhut übergeben wurden, berichtete die Polizei. Ihnen drohen mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz.

Halloween: Ei auf Auto in Graz geworfen - Lenker raubt Jugendliche ausNach dem Eierwurf verfolgte der unbekannte Täter die drei 15-jährigen Grazer und bedrohte sie mit einem Messer. Weiterlesen ⮕

– so feiert man heute in Wien HalloweenIm Prater steigt das größte Halloween-Fest Österreichs, im Haus des Meeres gibt es Programm für Kids. 'Heute' hat die gruseligsten Event-Tipps. Weiterlesen ⮕

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Jugendliche greifen Polizei an und beschimpfen sie übelIn ganz Österreich kam es in der Halloween-Nacht zu Polizeieinsätzen. Besonders angespannt zeigte sich die Lage heuer in Salzburg. Weiterlesen ⮕

Next-Level-Zahnpflege für Jugendliche mit Oral-BDer Innovationstreiber bei elektrischen Zahnbürsten Oral-B widmet sich mit der neuen iO MyWay den Zahnpflege-Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Weiterlesen ⮕

„Es geht nichts weiter': Kulturarbeiter Prieth fordert mehr Freiraum für Innsbrucker JugendlicheClubs schließen, der öffentliche Raum wird verbaut – „Innsbruck wird immer uninteressanter“, sagt Kulturarbeiter David Prieth bei „Tirol Live“. Weiterlesen ⮕