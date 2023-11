Mehrere Explosionen und Garagenbrand in Wieselburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n einer Garage bei der Stadtausfahrt in Wieselburg brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte diesen aber rasch unter Kontrolle. Dienstagnachmittag läutete bei der Bezirksalarmzentrale in Amstetten der Notruf. Grund dafür waren mehrere Explosionen und eine starke Rauchentwicklung in einer Garage bei der Stadtausfahrt in Wieselburg. Unverzüglich rückten die Feuerwehr Wieselburg Stadt und Land sowie der Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatzort aus. Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurden kurz nach dem Eintreffen auch die Feuerwehren Petzenkirchen und Purgstall nachalarmiert.

Mittels Atemschutzes begannen erste Trupps mit der Brandbekämpfung von außen und in weiterer Folge rückten Atemschutztrupps vor, um einen Innenangriff durchzuführen. Rasch konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und schlussendlich ablöschen. headtopics.com

Zahlreiche Behältnisse mit Ölen sowie Gasflaschen konnten durch die Atemschutztrupps ins Freie gebracht werden. Verletz wurde glücklicherweise niemand. Was genau zum Brandausbruch führte ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

