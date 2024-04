Mehr Ressourcen für benachteiligte Schulen in Deutschland

In Deutschland sollen Schulen mit einem hohen Anteil benachteiligter Schüler mehr Ressourcen erhalten. Ein Pilotprojekt mit 100 Schulen wurde bereits gestartet, doch laut dem Diakonie-Sozialexperten Martin Schenk ist das zu wenig. Man müsse jetzt handeln und von anderen Ländern lernen, was funktioniert. Um den sozialen Status der Schüler zu ermitteln, soll der Bildungsstand der Eltern erfasst werden. Auf dieser Grundlage können dann zusätzliche Mittel an die Schulen verteilt werden.

Es sollte jedoch ein Konzept entwickelt werden, um die zusätzlichen Mittel sinnvoll einzusetzen. Öffentliche Rankings sollten vermieden werden, da sie Schwächere beschämen statt stärken

