NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ieses Jahr waren wieder mehr Besucher bei den Internationalen Puppentheatertagen als im Vorjahr. Publikum und Puppenspieler genossen den gemeinsamen Austausch. Bei den 45. Internationalen Puppentheatertagen sind mehr Besucher als im letzten Jahr gekommen. Unter anderem liegt das daran, dass heuer ein größeres Programm geboten wurde. „Die Zeiten werden nicht leichter und wo spart man als Erstes: beim Fortgehen und der Kultur“, erklärt die neue Kulturstadträtin Claudia Pfeffer.

Traditionell wurde es am Tag vorm Feiertag im Stadtsaal etwas länger. Aber auch an den anderen Tagen war vor 23 Uhr nicht Schluss. Viele Gäste nutzten das ständig vorhandene, große, beinahe restauranthafte Angebot der Burgerbar gerne aus. „Ein großes Lob geht hier an die Küche“, betont Pfeffer. headtopics.com

Acht Tage, 80 Stücke und 14 Stunden am Tag arbeiten: Das bedeuteten die Puppentheatertage 2023. Dafür benötigt es ein einwandfreies Team. „Trotz großen Stress und technischen Schwierigkeiten, wie fehlende Musik, funktionierte das Team hervorragend“, lobt die Intendantin die Zusammenarbeit.

Tausende Besucher bei „Bilderbuchfest für alle Sinne“Ein Genussfest in der Kellertrift hatte Zellerndorf an diesem letzten Oktober-Wochenende zu bieten. Es war neben Retz eine der beiden Stationen des Kürbisfestes, das traditionell Unmengen an Besucher n ins Retzer Land lockt. Weiterlesen ⮕

Die römischen Meilensteine von GemeinlebarnArchäologe Dominik Hagmann hielt das Hauptreferat: Besucher innen und Besucher konnten tief in die Geschichte eintauchen. Weiterlesen ⮕

Große Vogelschau in Fügen: „Die haben hier alle einen Vogel!“Große Vogelschau in Fügener Festhalle zog am Samstag Besucher in Scharen an. Weiterlesen ⮕

Buchprojekt: Das heimische Figurenspiel in der Gesamtheit abbildenNächstes Jahr soll bei den Puppentheatertage n eine Gesamtdokumentation der österreichischen Figurenspielerszene präsentiert werden. Vorbild ist das heuer präsentierte Buch über die Schweiz. Weiterlesen ⮕

Mehr als 40 Tote bei Brand in kasachischem BergwerkÜber 250 Bergleute hielten sich im Bergwerk auf, als es zu einer Methangasexplosion kam. Es ist nicht das erste Unglück in einer Kohlegrube der Betreiberfirma Arcelormittal. Weiterlesen ⮕

Mehr als 25 Pferde in Wielands gesegnetRückschau auf die aljährliche Pferdesegnung in Wielands bei Gmünd - mit vielen Fotos und Video. Weiterlesen ⮕