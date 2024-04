Mehr als eine Million Lego-Klemmsteine: Daniel Schmatz erreicht magische Grenze

Mit diesem Lego -Modell namens Winnie the Pooh hat Daniel Schmatz die magische Grenze überschritten: Über eine Million Lego -Klemmsteine besitzt er jetzt. ber eine Million Lego - Klemmbausteine besitzt Daniel Schmatz . In seinem Museum in Neulengbach sind die unterschiedlichsten Modelle zu sehen. Während andere ihr Leben lang sparen und das Ziel des Million ärs trotzdem nie erreichen, hat Daniel Schmatz diese magische Zahl hinter sich gelassen.

Allerdings nicht in Form von Euro, sondern mit Lego Klemmbausteinen. Der 45-jährige Neulengbacher besitzt jetzt genau 1.000.335 Lego Klemmbausteine. Die magische Grenze wurde mit einem kleinen „Winnie the Pooh“-Modell überschritten

Lego Daniel Schmatz Neulengbach Million Klemmbausteine

