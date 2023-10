Mehr als 25 Pferde in Wielands gesegnet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Alle Jahre organisieren einige Reiter gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein eine Pferdesegnung in Wielands in der Marktgemeinde Großdietmanns, für die traditionell zahlreiche Besucher zum Jägerkreuz kommen.

Die Segnung wurde durch Kaplan Radoslaw Pleskot vorgenommen - gar manches Tier scheute dabei vor den Tropfen des Weihwassers. Im Anschluss gab es für die Besucher Getränke und Mohnzelten, im Vereinshaus warteten Fleischknödel, Grammelknödel und für die Vegetarier Gemüseknödel.

