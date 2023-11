'Mega enttäuscht': Netz ätzt über Klums Vogel-Show

Mit Spannung hatten Fans das Halloween-Kostüm von Heidi Klum erwartet. Und sie hat sich für ihren großen Auftritt wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie kam als Pfau zu ihrer berühmten Party in New York – inklusive Entourage aus zehn Tänzerinnen und Tänzern. Die stellten Heidis Federn dar.

Nach ihrem letztjährigen Einzel-Auftritt im Wurmkostüm, wollte sie diesmal gemeinsam mit anderen Leuten eine"Kunst-Performance" machen, erzählte die"Queen of Halloween" auf dem roten Teppich. Für ihren großen Auftritt und die Show engagierte das Model eigens renommierte Artisten des kanadischen Cirque du Soleil.

Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei: In der weissen Schale steckte Klums Ehemann Tom Kaulitz (34). Vom Tokio-Hotel-Gitarristen war allerdings nicht viel zu sehen. Nur ein kleines Loch für Augen, Nase und Mund und zwei Öffnungen für die weissen Arme. Heidis Tochter Leni (19), die im vorigen Jahr als Catwoman ganz in Schwarz gekleidet war, zeigte sich nun mit pinken Haaren in rosa Dessous. headtopics.com

Doch die"Germany’s Next Topmodel"-Chefin erntet auch viel Lob:"Sie hat es geschafft, uns ein weiteres ikonisches Kostüm zu präsentieren. Ich bin begeistert." Ein Fan stimmt zu:"Kein Wunder, dass die den Titel 'Queen of Halloween' trägt. Sie hat sich ein Mal mehr selbst übertroffen.

Wienerin wählt Notruf wegen abgeschnittenen ZehennagelsDie Wiener Berufsrettung startet pünktlich zu Halloween mit einer Kampagne gegen Horror-Notrufe. Eine junge Frau schoss dabei den Vogel ab. Weiterlesen ⮕

Wienerin wählt wegen abgeschnittenen Zehennagels NotrufDie Wiener Berufsrettung startet pünktlich zu Halloween mit einer Kampagne gegen Horror-Notrufe. Eine junge Frau schoss dabei den Vogel ab. Weiterlesen ⮕

Messi-Dankesrede sorgt für heftige KritikLionel Messi wurde am Montag zum achten Mal mit dem Ballon d´Or ausgezeichnet. Die Dankesrede des Argentiniers sorgt aber für harsche Kritik im Netz. Weiterlesen ⮕

St. Margarethener Senioren blickten hinter die Kulissen des SulzerhofsDie NÖ Senioren unternahmen einen Ausflug in das Traisental und besuchten einen Most- und Safterzeuger. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-ArbeitssiegDrei Tore in vier Minuten – Österreich steht nach dem neuerlichen Sieg vor dem Klassenerhalt in der Liga A. Weiterlesen ⮕

„Einen einschenken und Krone aufsetzen“Direktes Duell um die Winterkrone: Marienthal reicht ein Punkt zum Herbstmeistertitel. Hirschwang würde mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. Weiterlesen ⮕