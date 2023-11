Meg Ryan versucht ein Comeback – mit einer romantischen Komödie

In den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden für die einstige Königin der romantischen Komödie. In „What Happens Later“ kehrt Meg Ryan auf die Leinwand zurück. Sie schrieb auch das Drehbuch und führte Regie.

Aus dem Kino der Neunziger Jahre ist Meg Ryan kaum wegzudenken, auch wenn ihr Durchbruch eigentlich schon in den 1980ern war: In „Harry und Sally“ täuschte sie 1989 Billy Crystal an einem Tisch in Katz’s Delicatessen in New York einen Orgasmus vor und spielte sich so in die Filmgeschichte. Es folgten Hits wie „Schlaflos in Seattle“, „I.Q. – Liebe ist relativ“ und „e-m@il für Dich“, allesamt romantische Komödien. Doch dann wurde es ruhig um die Schauspielerin.

Darin spielt Ryan nicht die Hauptrolle – Willa, eine Frau, die während ihres Aufenthalts auf einem eingeschneiten Flughafen ihren früheren Partner (David Duchovny) wieder trifft –, sondern sie führte auch Regie, verantwortete das Drehbuch und produzierte den Film.Drei Jahre lang habe sie an „What Happens Later“ gearbeitet, sagte Ryan. „Ich brauche lange, um irgendetwas zu tun“, erklärte sie ihre längere Pause in einem Interview. headtopics.com

