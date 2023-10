Meg Ryan kehrt nach zehn Jahren Abstinenz ins Kino zurück

„Harry und Sally“, „Schlaflos in Seattle“ oder „E-Mail für Dich“, Meg Ryan war in den 90er-Jahren die Königin der romantischen Komödien. Die Schauspielerin war in zahlreichen Kassenschlagern zu sehen und spielte an der Seite von Größen wie Nicolas Cage, Tom Hanks oder Hugh Jackman.Im Jahr 2015 verschwand die heute 61-Jährige jedoch von der Bildfläche, damals stellte sie als eine Art Abschiedsgeschenk für ihre Fans ihr Regiedebüt „Ithaca“ vor.

Doch nun kehrt die Film-Ikone nach fast zehn Jahren Abstinenz wieder zurück in die Kinos. Ryan schlüpft erneut in die Rolle einer Protagonistin einer romantischen Komödie. In „What Happens Later“ ist sie in dreifacher Ausführung zu sehen, als Schauspielerin, Regisseurin und auch Drehbuchautorin. Die Idee für die Geschichte sei ihr während des Corona-Lockdowns gekommen.

Die Produktion hätte der 61-Jährigen sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht wird die Kult-Schauspielerin auch künftig wieder in mehreren Projekten zu sehen sein, ob vor oder hinter der Kamera.

