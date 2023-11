Meg Ryan kehrt für romantische Komödie zurück

Meg Ryan kehrt für eine romantische Komödie auf die große Leinwand zurück. Die Schauspielerin („Schlaflos in Seattle“, „Harry und Sally“) verkörpert in „What Happens Later“ nicht nur Willa, eine Frau, die während ihres Aufenthalts auf einem eingeschneiten Flughafen ihren früheren Partner (David Duchovny) wieder trifft, sondern führte auch Regie, verantwortete das Drehbuch und produzierte den Film.

Ryan sagte, sie habe drei Jahre lang an „What Happens Later“ gearbeitet. „Ich brauche lange, um irgendetwas zu tun“, erklärte sie ihre längere Pause in einem Interview. David Duchovny hatte für Ryan nur lobende Worte parat. „Meg schultert die Verantwortung sehr leicht. Man hatte nie den Eindruck, dass sie überwältigt wurde oder unter Druck stand, obwohl sie das sicher von Zeit zu Zeit war“, so der Schauspieler. Der Film startet in den USA am Freitag im Kino.