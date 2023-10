Medwedew und Tsitsipas erreichen das Halbfinale in Wien

mit 6:3,3:6,6:3 und ist damit weiter auf Kurs erfolgreiche Titelverteidigung. Die vorletzte Hürde ist am Samstag (14.00 Uhr/live ServusTV) der als Nummer 4 gesetzte Grieche StefanosFür den 27-jährigen Medwedew war es im sechsten Duell mit Chatschanow sein fünfter Sieg. „Ich spiele gut, bin glücklich mit meinem Sieg. Es war ein verrücktes Spiel. Ein Break in jedem Satz hat entschieden“, lautete Medwedews erster Kommentar noch auf dem Platz.

Medwedew ist damit weiter auf Kurs 21. Titel. Alle 20 bisherigen hat der Russe übrigens an verschiedenen Schauplätzen gewonnen, in Wien hofft er auf seine erste erfolgreiche Titelverteidigung überhaupt. Es wäre sein sechster Turniertriumph in diesem Jahr nach Rotterdam, Doha, Dubai, Miami und Rom (erster Sandplatz-Titel).Danach siegte Tsitsipas, der sich erstmals für die Vorschlussrunde in Wien qualifiziert hat, zwar in zwei Sets, doch das Match war enger.

„Ich weiß nicht, wie ich das letzte Game gemacht habe. Es war ein sehr intensives Match und nicht leicht, die engen Momente zu überstehen. Es war fantastisch, da zurückzukommen, es war ein unglaublicher Fight von mir“, erklärte der Grieche den begeisterten, wieder über 9.000 Fans. headtopics.com

Gegen Medwedew spielt Tsitsipas schon zum 13. Mal, der Russe hat bisher mit 8:4 mehr als nur die Nase vorne. „Wir hatten schon auf allen Belägen viele Matches. Er ist auf allen Belägen ein sehr guter Spieler. Ich muss bereit sein, viel zu laufen und alles gegen ihn zu geben“, meinte Tsitsipas zum Halbfinal-Duell. Zu diesem wird übrigens auch seine Freundin Paula Badosa, selbst Weltklassespielerin, nach Wien nachkommen. Das war davor so ausgemacht.

Sollten die Top 4 das Semifinale erreichen, dann wäre das in der Stadthalle das erste Mal seit 1994. Damals hatten Goran Ivanisevic, Michael Stich,

