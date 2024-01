Medizinstudentin erhält Stipendium für Arbeit am Land

Magdalena Darnhofer ist als Medizinstudentin eine von vielen - mit ihrer Entscheidung, als Ärztin am Land zu arbeiten, ist sie aber fast allein. Neben ihr haben 49 Studierende ein Stipendium von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bekommen. Damit verpflichtet sich Darnhofer nach ihrem Abschluss fünf Jahre lang in einer Region zu arbeiten, wo Kassenärztinnen und -ärzte fehlen. Monatlich bekommt sie dafür 923 Euro. Für die zweifache Mutter eine große Hilfe.

„Ich habe neben dem Studium immer als Krankenschwester gearbeitet. Jetzt steht mein klinisches praktisches Jahr an und ich musste meinen Job dafür kündigen.“ Sie stößt zufällig auf das Stipendium. Dass sie im Gegenzug dafür womöglich nach ihrem Studium aufs Land muss, schreckt sie nicht ab. „Ich weiß schon, dass ich später einmal eine Ordination gründen möchte. Ich hätte gerne einen Job, in dem ich selbst etwas gestalten kann, das funktioniert in einer Ordination besser als als Angestellte im Krankenhaus“, sagt die 36-Jährige. Sie kommt aus Weiz, da möchte sie sich dann auch beruflich niederlasse





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die FPÖ im Wahljahr: Das Land sieht blauHerbert Kickl will Volkskanzler werden, seine FPÖ ist bereits eine Volkspartei. Nicht einmal fünf Jahre nach Ibiza könnten die Freiheitlichen bei den Nationalratswahlen auf Platz 1 landen. Wie haben sie das gemacht? Besuch bei neuen Stammwählern, alten Verbündeten und potenziellen Gefahrenherden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Trauminsel verschenkt Gratis-Land an EinwandererAuf den Pitcairninseln leben gerade einmal 50 Menschen. Um Zuwanderer anzulocken, bietet die Insel nun kostenlose Grundstücke und Darlehen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

2023: „Hilfe im eigenen Land“ unterstützte NÖ mit 416.000 EuroDer Verein „Hilfe im eigenen Land“ blickt mit dem Jahr 2023 auf ein Spendenrekordjahr zurück. Österreichweit wurden 1,2 Millionen Euro an Familien in Not ausgeschüttet. Beim Neujahrsempfang im Bundesbüro in Wien wurde der Spendenerfolg mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik gefeiert.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Israels Oberstes Gericht kippt umstrittene JustizreformIn einer dramatischen Entscheidung hat Israels Oberstes Gericht ein Kernelement der umstrittenen Justizreform in dem Land gekippt.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Warum es keinen Frieden ohne Frauen gibtJe sexistischer ein Land ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Krieg. Feminismus kann Konflikte vermeiden.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Japanische Raumfahrtbehörde JAXA plant Landung auf dem MondDas Miniraumschiff „SLIM“ soll eine sanfte Landung auf dem Mond durchführen und Gestein untersuchen. Japan wäre das fünfte Land, dem dies gelingt.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »