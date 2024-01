Medaillenregen für Österreich bei Rodel-WM

Die österreichischen Männer-Doppelsitzer haben bei der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg einen sensationellen Doppelsieg gefeiert. Gold gewannen Juri Gatt und Riccardo Schöpf direkt vor Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Zuvor hatten sich Selina Egle und Lara Kipp im Frauen-Doppelsitzer bereits Gold geholt, Nico Gleirscher holte sich Silber im Einsitzer. Damit sicherten Egle/Kipp und Gatt/Schöpf weitere Goldmedaillen für den Österreichischen Rodelverband.





