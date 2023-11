Maximilian Entrup:Hartbergs Vollblutstürmer erklärt, warum er immer wieder trifft

Maximilian Entrup trifft in der Bundesliga aktuell alle 75 Minuten. Im Cup hat er in der ersten Runde mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg gegen den FavAC. Sechs Spiele hat Entrup in der laufenden Saison aber auch schon verpasst - eine Bandscheibenvorwölbung zwischen dem fünften Lenden- und erstem Sakralwirbel hat den Mittelstürmer ausgeschaltet. Nach seinem Doppelpack gegen den WAC am 2.

Knapp acht Wochen später braucht er gegen Lustenau nur fünf Minuten um zu treffen. Und es war nicht sein einziges Tor, Entrup hat sich mit einem Doppelpack zurückgemeldet. „Natürlich ist es super, wenn man gleich trifft“, sagt der 26-Jährige. „Über allem steht aber die Mannschaftsleistung.“ Die Verletzungspause ist für Entrup vorbei. „Ich habe aktuell keine Schmerzen und keine Behinderung.“ Ganz weg geht die Bandscheibenvorwölbung aber nicht mehr.

Und wenn der Mittelstürmer nicht zur Verfügung steht, dann treffen aktuell eben andere. Donis Avdijaj, Christoph Lang. „Sogar der Friesi trifft wieder“, scherzt Entrup. Dominik Frieser hat gegen Lustenau sein erstes Saisontor erzielt. In der Torschützenliste ist aber Entrup vorne dabei. „Darauf werfe ich keinen Blick drauf, da mache ich mir keinen Druck“, sagt Entrup. Und doch kann er nicht leugnen, ein Goalgetter zu sein. headtopics.com

Kann man Tore schießen lernen? „Das bin ich schon oft gefragt worden“, sagt Entrup. Und er wiederholt sinngemäß dass, was Gary Lineker bei der Ballon d‘Or-Gala in Richtung Erling Haaland gesagt hat: Es geht darum, Situationen richtig zu lesen und zu antizipieren was passiert. Entrups Beispiel ist sein Tor gegen Salzburg: Jürgen Heil klärte da den Ball, schlägt einen Pass über 70 Meter. „Ich kann nur antizipieren, dass genau das passiert und muss loslaufen.

Mit 1:1 ist Hartberg damals in Hartberg in die Pause gegangen, es war das erste Gegentor, dass die Salzburger unter Gerhard Struber kassiert haben. Heute sind die Salzburger wieder in Hartberg zu Gast. „Im Optimalfall reicht heute ein Tor“, sagt Entrup. Die Brust der Hartberger ist breit. „Wir wollen weiterkommen, sonst müssen wir nicht antreten“, sagt der Stürmer. In der Bundesliga spielte Hartberg 45 Minuten gut. headtopics.com

