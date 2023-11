Max Verstappen gewinnt das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2023

Mit dem Rennen in Abu Dhabi endete die Formel-1-Saison 2023. Weltmeister Max Verstappen gewann von der Pole Position aus, auf Platz zwei landete Charles Leclerc.und seinen 19. Saisonsieg gefeiert. Beim Großen Preis in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden am Sonntag souverän vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell im Mercedes.

Im Showdown um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung auf dem Yas Marina Circuit setzte sich Mercedes um drei Punkte gegen Ferrari durch. „Es war eine unfassbare Saison“, sagte Verstappen, der am Ende 575 Punkte holte und als erster Fahrer mehr als 1.000 Führungsrunden in einer Saison drehte. „Es war ein bisschen emotional in der letzten Runde zur Box, weil mir das Auto so viel gegeben hat“, ergänzte der Red-Bull-Dominator, dessen Sieg auch zum Abschluss in einem über weite Strecken ereignisarmen Grand Prix nie gefährdet war. „Ich bin sehr stolz, das letzte Rennen auch gewonnen zu habe





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel 1 in Mexiko:Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Schutz vor AnfeindungenFormel1-Weltmeister Max Verstappen wünscht sich mehr Respekt von den Fans. In Mexiko ist er zuletzt ausgepfiffen worden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Formel 1: Ferrari-Duo startet im Mexiko-GP vor VerstappenBeim Großen Preis der Formel 1 in Mexiko (21.00 Uhr MEZ/Sky) steht Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz in der ersten Startreihe.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Der nächste Sieg, der nächste Rekord für VerstappenWeltmeister Max Verstappen fährt in Mexiko seinen 16. Saisonsieg ein. Red-Bull-Kollege Perez scheidet früh aus, was Hamilton nutzen kann.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Formel 1: Verstappen nach Wetterchaos im Qualifying in Sao Paulo auf Pole PositionWeltmeister Max Verstappen holte sich seine elfte Pole Position des Jahres. Die dritte Qualifying-Runde in Sao Paulo wurde wegen einsetzenden Unwetters abgebrochen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Mexiko und verbessert seinen eigenen RekordMax Verstappen gewinnt souverän den Großen Preis von Mexiko und verbessert seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr. Er zieht mit Alain Prost in der ewigen Bestenliste gleich.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Lieblings-Teamkollege? Jetzt spricht Max VerstappenDie Gerüchte rund um Sergio Perez bei Red Bull nehmen kein Ende. Doch welchen Teamkollegen wünscht sich Max Verstappen?

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »