Max Eberl als möglicher Sportvorstand beim FC Bayern München gehandelt

Seit September ist der ehemalige Salzburg-Boss Freund beim deutschen Serienmeister als Sportdirektor aktiv. Allerdings suchen die Münchner weiterhin einen Sportvorstand als Nachfolger von Hasan Salihamidzic, von dem sich der Klub nach dem Ende der letzten Saison getrennt hat.

Für die Besetzung des Sport-Vorstandes ist allerdings der Aufsichtsrat verantwortlich. Und da scheint das Hoeneß-Lager die Mehrheit zu haben, deshalb ist auch Eberl der Favorit, könnte Freund als Boss vor die Nase gesetzt werden. Der Aufsichtsrat kommt am 13. November wieder zusammen. Womöglich fällt da schon die Entscheidung im Krimi um den Sportvorstand.

