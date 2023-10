Matzelsdorf: Einbrecher stahlen Notstromaggreat

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

nbekannte Täter stiegen in der Nacht vom 28. auf 29. Oktober in ein landwirtschaftliches Anwesen in Matzelsdorf ein. Gestohlen wurde dabei ein älteres Notstromaggregat. Teures Werkzeug hingegen ließen die Täter unbeachtet.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruchs-Diebstahl in der Zeit von Samstag, 28. Oktober, 23.30 Uhr und Sonntag, 29. Oktober, 6.30 Uhr. Unbekannte Täter gelangten in dieser Zeit durch ein nicht versperrtes Scheunentor in die Hackgutlagerhalle mit Werkstattbereich. Es wurden Laden geöffnet und ein Akkuwinkelschleifer gestohlen. Viel teureres Werkzeug wurde jedoch nicht beachtet. headtopics.com

Danach schnitten die Täter mit dem Winkelschleifer zwei Vorhangschlösser eines nahegelegenen Maschinenschuppens auf. Aus dem Schuppen wurde ein älteres Notstromaggregat gestohlen. Der Gesamtschaden an beiden Tatorten beträgt laut Polizei 500 Euro.

16, 17 und 18 Jahre alt:Mann verletzt und Handy geraubt: Polizei schnappte junge TäterDie Jugendlichen waren seit 20. Oktober auf der Flucht und konnten nun ausgeforscht werden. Weiterlesen ⮕

Sprayer trieben in Nenzing ihr UnwesenIn Nenzing wurden am Wochenende Verkehrsschilder durch unbekannte Täter besprüht. Weiterlesen ⮕

Leitpflöcke mit Schneestange ausgerissen - Polizei bittet um HinweiseUnbekannte Täter haben acht Straßenleitpflöcke mit integrierter Schneestange auf der L 7174 bei Martinsberg ausgerissen und in eine angrenzende Wiese geworfen. Die Polizei vermutet Besucher einer Veranstaltung als Täter und bittet um Hinweise. Weiterlesen ⮕

Schwere Körperverletzung bei Streit in Innsbrucker NachtlokalIn der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.30 Uhr in einem Innsbrucker Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Iraner und einem noch unbekannten Täter. Weiterlesen ⮕

Wenn du diese Frau siehst, ruf SOFORT die PolizeiUnbekannte Täter stahlen bereits am 22. Juni in einem Supermarkt in Villach die Handtasche einer 62-jährigen Frau. Danach räumten sie ihr Konto leer. Weiterlesen ⮕

14-Jähriger ersticht Siebenjährigen in Regensburger PsychiatrieSchock in Regensburg: Ein 14 Jahre alter Patient einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ersticht in der Klinik ein sieben Jahre altes Kind. Der mutmaßliche Täter war der Polizei schon länger bekannt. Extremismus kann nicht ausgeschlossen werden. Weiterlesen ⮕