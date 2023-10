Matthew Perrys Familie bricht nun ihr Schweigen

Bekannt wurde Matthew Perry zusammen mit Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Jennifer Aniston durch die 1990er-SitcomAm 28. Oktober 2023 wurde Perry tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.imago images/Everett Collection"Der tragische Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders zerreißt uns das Herz", lassen sie sich zitieren. Matthew habe der Welt als Schauspieler und als Freund so viel Freude geschenkt.

Matthews Eltern John und Suzanne trennten sich ein Jahr nach seiner Geburt. Er wuchs bei seiner Mutter in Ottawa auf und soll eine gute Beziehung zu seinem Stiefvater Keith Morrison gehabt haben. Matthew hat insgesamt fünf Geschwister: Seine Mutter und sein Stiefvater haben vier gemeinsame Kinder und sein Vater John bekam in einer späteren Beziehung eine Tochter.

Mit 15 Jahren zog Matthew dann nach Los Angeles zu seinem Vater John, der sein Geld als Schauspieler verdiente. Matthew trat in seine Fussstapfen. 1998 hatte sein Vater sogar einen Gastauftritt in der Kultserie"Friends". In Staffel vier, Episode 18, spielt John den Vater eines Liebhabers von Rachel (Jennifer Aniston). John ertappt Rachel zufällig, wie sie in Dessous auf ihren Freund wartet. Neben Johns Gastauftritt traten Vater und Sohn auch 2011 in der Serie"Mr. headtopics.com

