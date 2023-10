Matthew Perry tot: Er verlieh „Friends“ den Biss

Sarkasmus gilt den Wenigsten als charmant. Umso mehr zeugt es vom Talent des Schauspielers Matthew Perry, dass er es in seiner Lebensrolle war. Chandler Bing, einer der sechs titelgebenden Spezis aus der kultigen 1990er-Sitcom „Friends“, ist stets sarkastisch, spöttisch und spitzzüngig: Einer, der nicht umhinkann, jeden vermeintlichen Fehltritt, jede noch so kleine Achtlosigkeit seiner fünf New Yorker Freunde mit einem beißenden Kommentar zu quittieren.

Eine gewisse Bitternis umspielt dabei seine meist hängenden Mundwinkel. Manchmal wirken die fahrigen Bewegungen des Gelegenheitsrauchers latent aggressiv, sein oft skeptischer und befremdeter Blick kann seine Verhärmtheit nicht immer verbergen. Und doch lieben wir Kinder der Neunziger diesen mürrischen Kerl: für seine Schlagfertigkeit und seinen cleveren Schmäh, der immer geistreich und gewitzt auf den Punkt bringt, was gerade schiefliegt.

Perry, der 1969 in den USA geboren wurde, aber in Kanada aufwuchs, spielte Chandler zehn immens erfolgreiche TV-Staffeln lang – von 1994 bis 2004. Im charakterlich diversen „Friends“-Sextett war er der Stellvertreter aller Kritiker, Zyniker und Ironiker – und sorgte nebst Frohnaturen wie Phoebe (Lisa Kudrow) und Joey (Matt LeBlanc) für die dunkleren Töne. Auch Perrys echtes Leben war von solchen nicht frei. headtopics.com

Der Showbiz-Durchbruch kam früh für Perry, der in seiner Jugendzeit noch als Tennishoffnung gehandelt wurde: Bereits mit 24 wurde er, nach ein paar TV-Nebenrollen, ein Teil des „Friends“-Ensembles. Chandler sagte ihm unmittelbar zu: „Es war, als wäre mir jemand ein Jahr lang gefolgt und hätte meine Witze geklaut, meine Eigenarten kopiert“, so Perry.

Schock und Trauer in Hollywood: „Friends“-Star Matthew Perry ist totTrauer um den ehemaligen Sitcom-Star Matthew Perry. Der US-Schauspieler wurde leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Weiterlesen ⮕

„Die Welt wird dich vermissen“:Tod mit 54: Freunde gedenken „Friends“-Star Matthew PerryDer Schauspieler verstarb überraschend im Alter von 54 Jahren. Mit rührenden Worten verabschieden sich viele seiner Weggefährten in den sozialen Netzwerken. Weiterlesen ⮕

'Friends'-Star Matthew Perry gestorben: 'Chandler' wurde 54 Jahre altPerry wurde durch die Kultserie 'Friends' berühmt und kämpfte öffentlich mit seiner Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

„Friends“-Star Matthew Perry ist totAls Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie „Friends“ wurde Matthew Perry berühmt. Nun ist er mit 54 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

Durch Kultserie „Friends“ zum Star: Schauspieler Matthew Perry ist totTrauer um den ehemaligen Sitcom-Star Matthew Perry. Der US-Schauspieler wurde leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Weiterlesen ⮕

1969–2023: „Friends“-Star Matthew Perry ist totDer US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultfernsehserie „Friends“ berühmt wurde, sei leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, wie die „Los Angeles Times“ am Samstag berichtete. Weiterlesen ⮕