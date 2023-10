Matinee mit Les Amis im Egererschloss Weyer

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as Ensemble Les Amis musiziert am Sonntag, 5. November, wieder Schätze der Kammermusik im Egererschloss Weyer. Die Mitglieder des Ensembles Les Amis – Günter Seifert (Violine), Michael Durner (Violine), Johannes Sulzer (Viola) und Martin Hinterndorfer (Violoncello) geben am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr im Egererschloss Weyer wieder eine kammermusikalische Matinee.

Diesmal haben sich die Musiker wahre Kostbarkeiten der Kammermusik vorgenommen: Josef Haydns Streichquartett in C-Dur op. 76/3 – bekannt als das berühmte „Kaiserquartett", F. Schuberts Quartettsatz in c-Moll D 703 und das wunderschöne hochromantische Streichquartett in D-Dur von A. Borodin.