Mathea: 'Als Frau wird man als Sexobjekt abgestempelt'

Live kann man die Sängerin übrigens bald wieder erleben."Noch darf ich es nicht verraten, aber bald!", können sich ihre Fans freuen. Überhaupt stehen viele neue Projekte an."Noch darf ich auch das nicht erzählen, aber stay tuned", lädt sie alle ein, ihr auf Instagram zu folgen um auf dem Laufenden zu bleiben.Ron Sachs / dpa / picturedesk.

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Die Efron-Brüder Zac und Dylan zeigen wo sie vermutlich die meiste Zeit verbringen – im Fitnessstudio.Mit ihren Followern teilt Leni Klum alles – auch ihre Unterwäsche-Tipps.Instagram/carmengeiss"New hair, new me" – scheint Lizzos Devise zu sein.Claudia Schiffer feiert ihren 53. Geburtstag mit einem besonderen Gast – einem Schmetterling auf ihrer Hand.Irina Shayk achtet im Urlaub offensichtlich darauf, dass sie keine Abdrücke von ihrem Bikinioberteil bekommt.

Mit viel Empathie für die HinterbliebenenWalter Irschik aus Windigsteig sieht seine Tätigkeit als Bestatter nicht nur als Beruf, sondern als Berufung.

Heidi Klum geht als Pfau - mit Ehemann Tom Kaulitz als EiHeidi Klum (50) macht auch diesmal ihrem Ruf als 'Queen of Halloween' alle Ehre.

Margit Wachberger wird neue Leiterin der GeneralprokuraturWachberger übernimmt als erste Frau die Leitung der höchsten Staatsanwaltschaft der Republik und ist als solche auch Vorsitzende des Weisungsrates.

Lebenslange Haftstrafe für Mann, der Frau in England attackiert hatEin Mann wurde in England zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem er im März eine Frau angegriffen und verletzt hatte. Der Angriff wurde als Mordversuch eingestuft. Der Mann, der früher für den britischen Geheimdienst GCHQ gearbeitet hatte, hatte die Frau ins Visier genommen, weil er sich an der Macht des US-Geheimdiensts NSA gestört fühlte. Die Tat wurde als politischer Angriff gewertet.

Messerattacke: Frau (60) in einer Wohnung in Laakirchen von Ehemann (66) mit Messer niedergestochenLAAKIRCHEN. Ein 66-jähriger Mann soll am Montagvormittag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seine 60-jährige Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Keine Lebensgefahr:Frau und Kind aus Tiroler Inn gezogen: Hergang weiter unklarIm Fall jener 28-Jährige aus dem Jemen und ihres fünfjährigen Sohnes, die regungslos aus dem Inn im Tiroler Schwaz gezogen worden waren, bleibt der genaue Hergang des Notfalls vorerst unklar.