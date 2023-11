Masters in Paris: Spieler müssen Preis für Überlastung bezahlen

Weil es den Veranstaltern des Masters in Paris an Plätzen fehlt und zu viele Matches an einem Tag angesetzt werden, müssen die Spieler den Preis dafür bezahlen. Über die Folgen einer besonderen Nachtschicht – und was Turnierdirektoren, Manager und Mediziner darüber denken..

Für den Niederösterreicher kam dieses Spiel Schwerstarbeit gleich, nicht nur aufgrund der Gegenwehr des Schweizers. Erst knapp vor Mitternacht waren Thiem und Wawrinka zum Center Court gerufen worden. Die meisten Teilnehmer am letzten-1000-Event des Jahres waren da längst in ihrem Hotelzimmer beziehungsweise schliefen schon. Das Duell der beiden Grand-Slam-Champions bildete den Abschluss eines sehr langen Tages. Es war das sechste und letzte Spiel in der Accor Arena.

