Massive Veränderungen in der Musikschul-Landschaft

Bei der Generalversammlung der Musikschule Thayatal: Gerhard Scheimer, Michael Weber, Cornelia Burger, Karin Gutmann, Robert Feldmann, Margit Auer, Herbert Hauer, Hilda Strobl, Michael Treadaway, Franz Fischer, Daniel Mayerhofer, und Viktoria Schuh.

aniel Mayerhofer wurde zum neuen Obmann-Stellvertreter der Musikschule Thayatal gewählt. Wird Fusionierung mehrerer Musikschulen von Land „erzwungen“? Bei der Generalversammlung der Musikschule Thayatal im Rathaus der Stadtgemeinde Raabs wurde der Langauer Bürgermeister Daniel Mayerhofer einstimmig als Obmann-Stellvertreter gewählt. Die Wahl war durch das Ausscheiden von Franz Linsbauer als Funktionär erforderlich.Musikschulleiter Michael Treadaway gab Änderungen im Lehrkörper bekannt. headtopics.com

Neu angestellt an der Musikschule Thayatal sind: Eirini Mavrou-Stockert (Klavier an den Standorten Drosendorf und Langau), Angelika Piffl (Musikalische Früherziehung und Waldhorn am Standort Raabs und Oberndorf), Gabriela Sasarman (Musikalische Früherziehung und Blockflöte an den Standorten Geras, Drosendorf, Japons, Ludweis-Aigen und Oberndorf) und Andreas Meissl (Trompete am Standort Oberndorf).

Die Novelle des NÖ Musikschulgesetzes 2000 beinhaltet wesentliche Eckpunkte, die zu grundlegenden Veränderungen in fast allen Musikschulen in ganz NÖ führen wird. Der gravierendste Einschnitt im neuen Musikschulgesetz ist, dass die Mindestgröße einer Musikschule lt. Musikschulplan mindestens 300 geförderte Wochenstunden betragen soll, um vom Land NÖ gefördert zu werden. headtopics.com

