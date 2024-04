Massive Störungen bei WhatsApp gemeldet

Nutzer aus Deutschland und weltweit melden massive Störungen beim Messenger-Dienst WhatsApp. WhatsApp-Nutzer stehen derzeit vor erheblichen Problemen beim Versenden und Empfangen von Nachrichten. Die Störungsmeldungsseite „Alle Störungen“ verzeichnete innerhalb kürzester Zeit Berichte von mehr als 100.000 Betroffenen.

Die Probleme scheinen Nutzer auf globaler Ebene zu betreffen, wobei in sozialen Netzwerken, insbesondere auf X/Twitter, eine Flut von Beschwerden in verschiedenen Sprachen wie Englisch und Spanisch zu verzeichnen ist. Unternehmensreaktion Bis zum späten Dienstagabend hat das für den Messenger-Dienst verantwortliche US-Unternehmen noch keine Stellungnahme zu den Ursachen der Störung oder zu erwarteten Lösungszeiträumen abgegeben. WhatsApp wurde gründet im Jahr 2009 in Kalifornien, USA, ist ein zentraler Kommunikationsdienst, der weltweit von über 2,5 Milliarden Menschen genutzt wird

