Masernerkrankung: Auch Mutter eines Kleinkindes infiziert

Bereits vor wenigen Tagen wurde die Masernerkrankung eines Kleinkindes im Bezirk Dornbirn publik. Nun steht fest: Auch die Mutter ist infiziert.Die betroffene Familie wurde bereits Mitte November von der Behörde mittels Bescheid abgesondert. Schon vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Kleinkind im Bezirk Dornbirn an den Masern erkrankt ist. Wie unter anderem nun der ORF Vorarlberg berichtet, hat es nun offenbar auch die Mutter des Kindes erwischt.

Das Kind war nicht gegen die Krankheit geimpft und hatte sich noch Anfang November mit der Familie im Ausland aufgehalten. Wenige Tage später waren erste Symptome bemerkbar, auch der für die Erkrankung typische Hautausschlag zeigte sich. Das Kind besucht noch keine Bildungseinrichtung, zudem ist eines der zwei weiteren Kinder der Familie bereits geimpft. Wie der Vorarlberger Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher erklärte, ist auch ein Elternteil geimpft.Masern sind hochansteckend und beginnen nach acht bis zehn Tagen mit Fieber, Husten und Schnupfen, nach 14 Tagen tritt der typische Hautausschlag au





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bald kann dich auch deine Mutter auf Tinder verkuppelnMit der neuen 'Matchmaker'-Funktion können Familienmitglieder und Freunde Empfehlungen aussprechen. Ein eigenes Konto braucht man dafür nicht.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mutter unbekannt:Anonyme Geburt: „Ich habe einfach nicht verstanden, warum ich weggegeben wurde“Tanja Steinbauer wurde anonym geboren. Ihre Herkunft bleibt ein großes Rätsel. Wie die junge Frau trotzdem Wurzeln geschlagen hat.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind in Schwaz aus dem Inn gezogenDramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Wo der Schutz von „Mutter Erde“ am Stundenplan stehtDas internationale Bildungsnetzwerk „Pilgrim“ feierte mit einem Festakt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) in Wien sein 20-jähriges Bestehen. Mit dabei war das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn, das dem Pilgrim-Netzwerk seit mittlerweile zehn Jahren angehört und dafür geehrt wurde.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Dramatische Rettungsaktion in Schwaz: Mutter und Kind nach Sturz in Inn stabilLaut Innsbrucker Klinik befinden sich die Frau und ihr fünfjähriger Bub weiterhin auf der Intensivstation. Sie seien aber außer Lebensgefahr.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Bei Schwaz aus Inn gerettet und reanimiert: Mutter und Sohn in „stabilem Zustand“Laut Innsbrucker Klinik befinden sich die Frau und ihr fünfjähriger Bub weiterhin auf der Intensivstation. Sie seien aber außer Lebensgefahr.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »