Maschine aus Tel Aviv gelandet: Israel-feindlicher Mob stürmte Flughafen

Berichten zufolge soll ein pro-palästinensischer Mob den Flughafen der autonomen russischen Teilrepublik gelandet war.

Videos auf sozialen Medien zeigen eine Menschenmenge, die mit"Allahu Akbar"-Rufen durch den Flughafen rennen und dabei offenbar auch Sicherheitsabsperrungen überwinden. Andere trugen palästinensische Fahnen.

Die Passagiere wurden angewiesen, die Maschine nicht zu verlassen. Dutzende Männer stürmten das Rollfeld. Die Flugbehörde sperrte daraufhin den Flughafen, Sicherheitskräfte sind im Einsatz, wie verschiedene russische Medien melden.In den letzten 24 Stunden kam es im Nordkaukasus zu einer Reihe von antisemitischen Vorfällen. headtopics.com

Menschenmenge stürmt Flughafen in MachatschkalaEine Menschenmenge hat den Flughafen in Machatschkala gestürmt, nachdem eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Flüchtlinge aus Israel wurden von den Eindringlingen attackiert und Autos wurden nach Israelis und Juden durchsucht. Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen und ankommende Flugzeuge wurden umgeleitet. Weiterlesen ⮕

Israel: „Weiten Bodenoperationen schrittweise aus“Die israelische Armee hat nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen gestartet. Die Bodeneinsätze gegen Hamas-Kämpfer würden fortgesetzt, kündigte Netanjahu am Samstagabend an. Ein Armeesprecher ergänzte später, die Bodenoperationen würden nun „schrittweise ausgeweitet“. Weiterlesen ⮕

Anti-Israel-Demos: Nehammer will Strafen für alle Fahnen-SchänderRund 400 Anzeigen bisher bei Demos in ganz Österreich. Kanzler Nehammer will Lücke im Gesetz schließen und „Grenzen aufzeigen“, Innenministerium und Justiz beraten nun. Weiterlesen ⮕

Israel reagiert empört über Starlink-Hilfsangebot von MuskAuf die Ankündigung von Elon Musk, via Starlink Internet für Hilfsorganisationen in Gaza zur Verfügung zu stellen, reagiert Israel empört. Weiterlesen ⮕

Israel hat laut Iran rote Linie überschritten - Netanjahu schwört auf „langen und schwierigen Krieg“ einDer iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“. Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“... Weiterlesen ⮕

Israel erneuerte Aufruf zu Flucht in Süden des GazastreifensIsraels Armeesprecher forderte die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen erneut auf, zu flüchten und sprach von mehr humanitären Einsätzen. Weiterlesen ⮕