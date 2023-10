Martin Wolf über die Krise des demokratischen Kapitalismus

Der Chefkommentator der Financial Times seziert die wachsenden Gegensätze und Unsicherheiten unserer Gesellschaft. Eine Warnung vor dem autoritären Kapitalismus im Gespräch mit Robert Misik im Bruno Kreisky Forum.

Nahost-Krise und Streit ums Geld spalten EuropaÖsterreich und Deutschland betonen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Beim Budget für die Ukraine gibt es in der EU hingegen Querschüsse. Weiterlesen ⮕

Forschungsprojekt untersucht Karnische Krise vor 235 Millionen JahrenDas Naturhistorische Museum, das Land Niederösterreich und die Akademie der Wissenschaften haben ein Forschungsprojekt gestartet, um die Karnische Krise vor 235 Millionen Jahren zu untersuchen. Bei dieser Klimakatastrophe wurden große Teile des Lebens auf der Erde vernichtet, aber auch Tiere und Pflanzen konserviert. Weiterlesen ⮕

Sturm über dem Domplatz: Krise beim Salzburger JedermannEin Sturm fegte über den Domplatz und brachte das Jedermann-Ensemble durcheinander. Der Rauswurf des bisherigen Ensembles und der Druck auf die neue Schauspielchefin Marina Dawydowa stellen eine Herausforderung dar. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Spielerwechsel in den Gmünder Klubs: St. Martin-Coach ist der WechselkaiserIn der Herbstsaison haben die fünf Gmünder Klubs nur wenige Spielerwechsel vorgenommen. St. Martin tauscht am meisten während Spielen durch. Bisher hat jedoch kein Spielerwechsel das Endergebnis entscheidend beeinflusst, da die Spielerkader dünn besetzt sind. Weiterlesen ⮕

Martin gewinnt auch Thailand-Sprint in MotoGPDucati-Pilot Jorge Martin hat sich den MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Thailand gesichert. Weiterlesen ⮕