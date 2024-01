Marlene Engelhorn verteilt ihr Erbe

Marlene Engelhorn möchte ihr Erbe nicht, stattdessen soll es"verteilt" werden. 50 Personen treffen nun die Entscheidung, was mit dem Geld passiert.50 Menschen, 25 Millionen, 1 Entscheidung: Marlene Engelhorn macht mit der Verteilung ihres Vermögens ernst! Die Millionen-Erbin hat vor wenigen Tagen den Guten Rat für Rückverteilung präsentiert.

50 Personen werden dabei Ideen für den Umgang mit der Vermögensverteilung entwickeln – und 25 Millionen aus dem Vermögen der Steuer-Aktivistin rückverteilen. Die wissenschaftliche Begleitung übernimmt das FORESIGHT Institut von Christoph Hofinger.Bei einer Pressekonferenz hatte Engelhorn am 9. Jänner bekannt gegeben, wie sie ihr Erbe über 25 Millionen Euro verteilen will. Die 31-Jährige will einen Bürgerinnen-Gremium mit dem Namen"Guter Rat für Rückverteilung" gründen und diesen dann entscheiden lassen. Sie selbst habe dabei keinerlei Mitsprache, betonte Engelhorn. Verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke seien ausgeschlosse





