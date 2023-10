Mario Pavelic löst Vertrag in Litauen auf

Der 30-Jährige wechselte im Sommer 2021 von Wolfsberg zum litauischen Spitzenklub, wurde mit Zalgiris in den letzten beiden Jahren Meister. Der Verein gab nun aber in sozialen Netzwerken bekannt, dass man sich mit dem Ex-Rapidler auf eine Vertragsauflösung geeinigt habe. Ursprünglich wäre der Kontrakt des Außenverteidigers noch bis zum Ende des Jahres gelaufen. In Litauen wird die Meisterschaft in einem Kalenderjahr gespielt.

Die Hintergründe der Vertragsauflösung sind noch offen, in der Erklärung ist allerdings von"persönlichen Gründen" die Rede, die Pavelic zum Abgang vom litauischen Klub bewegten. Der 30-Jährige ist nun vereinslos.Pavelic bestritt 105 Partien für Zalgiris, wurde mit dem Hauptstadtklub zweimal Meister, die aktuelle Saison wird der Verein als Tabellen-Zweiter beenden.

Der gebürtige Burgenländer kickte in seiner aktiven Zeit von 2009 bis 2018 für Rapid Wien, brachte es auf 134 Spiele und sechs Tore für Grün-Weiß. Danach war der Außenverteidiger auch für Rijeka, Sarpsborg, die Admira und Wolfsberg aktiv.Der Mittelfeld-Star wurde mit Rapid zwei Mal Meister (1987, 1988). Kehrte nach seinen Erfogen in Deutschland 2002 als Kapitän nach Hütteldorf zurück. headtopics.com

