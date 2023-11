Margit Wachberger wird neue Leiterin der Generalprokuratur

Margit Wachberger wird ab 1. November die neue Leiterin der Generalprokuratur. Sie folgt auf Franz Plöchl, der Ende August in Pension ging. Bis zu ihrer Bestellung war die Position unbesetzt. Die Ernennung zur Generalprokuratorin erfolgte durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Vorschlag von Justizministerin Alma Zadić.

Wachberger wurde 1991 zur Richterin beim damaligen Strafbezirksgericht Wien ernannt, bevor sie 1995 Staatsanwältin beim Jugendgerichtshof Wien und danach bei der Staatsanwaltschaft Wien wurde. Während dieser Zeit war sie erstmalig im Zuge einer Dienstzuteilung bei der Generalprokuratur tätig. Ab 2004 war Wachberger Richterin beim OLG Wien, von wo sie 2007 zur Generalprokuratur wechselte. 2020 wurde sie eine von vier Ersten Generalanwältinnen bzw.

