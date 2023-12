Marco Schwarz beginnt Rehabilitationsphase nach Knieoperation

Am Tag nach dem folgenschweren Sturz von Marco Schwarz hat mit der in der Privatklinik Hochrum erfolgreich vorgenommenen Knieoperation die Rehabilitationsphase des Ski-Stars begonnen. "Der Eingriff hat etwa eineinhalb Stunden gedauert. Dabei wurden das vordere Kreuzband, der Innenmeniskus und der Knorpelschaden operativ versorgt", wurde Spezialist Christian Fink in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Schwarz hatte sich die Verletzungen am Donnerstag in der Bormio-Abfahrt zugezogen.

Das Knie werde nun für mehrere Wochen durch Krücken entlastet, teilte der ÖSV mit. Bereits am Freitagabend sollte mit leichten physiotherapeutischen Maßnahmen die mehrmonatige Rehabilitation begonnen werden. Schwarz war nach seinem Slalomsieg in Madonna di Campiglio aus Gesamtführender im Weltcup nach Bormio gekommen, ein spannender Zweikampf um die große Kristallkugel mit dem Schweizer Odermatt hatte sich angekündigt. Dabei hatte Schwarz den Plan verfolgt, möglichst alle Rennen der Saison zu bestreiten





Verunreinigungen im Trinkwasser: Bewohner kämpfen gegen ProblemeEinige Bewohner der Wohnhausanlage in der Kirchengasse 1 kämpfen seit Monaten gegen unregelmäßig auftretende Verunreinigungen ihres Kalt- und Warmwassers. Mieterin Renate Mohl ist verunsichert und beunruhigt: „Manchmal kommt das Trinkwasser komplett schwarz aus der Leitung, an anderen Tagen hat es einen Braunton. Die Verschmutzungen treten seit drei Jahren immer wieder auf.“ Mohls Nachfragen bei der Hausverwaltung seien ergebnislos geblieben, man habe ihr versichert, dass das Wasser analysiert wurde und gesundheitlich unbedenklich sei.

Klimawandel wird zu massiven Fluchtbewegungen führenDie Umwälzungen durch den Klimawandel werden dazu führen, dass Hunderte Millionen Menschen ihre bisherige Heimat verlassen müssen. Die Folge werden Fluchtbewegungen in einer Dimension sein, die jegliche bisherige Migration vernachlässigbar erscheinen lassen.

Prozess gegen Hongkongs aktivistischen Publizisten Jimmy Lai beginntAm Montag beginnt der Prozess gegen Hongkongs bekanntesten aktivistischen Publizisten Jimmy Lai. Er war im Zuge des Vorgehens gegen Dissidenten verhaftet worden. Der neue Prozess ist Folge des umstrittenen „Sicherheitsgesetzes“. Angesichts des wachsenden Einflusses Pekings auf die Sonderverwaltungszone zieht das Verfahren auch international große Aufmerksamkeit auf sich.

Die Kluft zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry wird durch ein Buch vergrößertDas zweite Jahr in Folge verdirbt ein Buch den Royals die Stimmung vor Weihnachten. Der Inhalt von „Endgame“ sorgt für Probleme zwischen Herzogin Meghan, Prinz Harry und der königlichen Familie.

Schallenberg in Afrika: Start mit Ministertreffen im SenegalAußenminister Alexander Schallenberg beginnt am Dienstag einen einwöchigen Afrikaaufenthalt.

