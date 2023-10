Marco Hofer erzielt lupenreinen Hattrick für SV Leobendorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:in lupenreiner Hattrick von Marco Hofer bescherte dem SV Leobendorf beim SV Oberwart eine 3:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel legte Hofer einen weiteren Treffer nach und war auch beim fünften beteiligt.

Bereits nach sechs Minuten klingelte es. Leobendorf presste im Burgenland früh, versuchte den Gegner zu Fehlern zu zwingen und diese dann auszunutzen. Flügelflitzer Hofer bescherte rasch die Führung. „Wir haben sie kalt erwischt“, schmunzelte Coach Norbert Schweitzer. Doch die Heimischen wehrten sich, kamen in der Folge aus einer kompakten Defensive auch offensiv zu guten Abschlussmöglichkeiten. Lukas Schwaiger im SVL-Tor und seine Hintermannschaft hielten sich schadlos.

Vorne drehte Ex-Rapidler Hofer nach gut einer halben Stunde wieder den Turbo auf und traf gleich zweimal (26., 28.). „Dann hat es seinen Lauf genommen“, sah Schweitzer im Doppelschlag einen Knackpunkt. Die Niederösterreicher kombinierten sich gut durch, einmal war Hofer der letzte in der Kette, einmal traf er per Abstauber.Schweitzer wollte auch nach dem Seitenwechsel Gas geben: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir dranbleiben und haben in der zweiten Halbzeit das Spiel gut kontrolliert. headtopics.com

„Was soll ich sagen?“, suchte Schweitzer nach dem Kantersieg die richtigen Worte, um es nur Augenblicke später genau auf den Punkt zu bringen: „Wir haben sehr souverän und gut gespielt.“0:1 (6.) Hofer, 0:2 (26.) Hofer, 0:3 (28.) Hofer, 0:4 (65.) Hofer, 0:5 (90.) Baldia.Woth (39. Foul), Soljankic (55. Unsportlichkeit), Polster (75. Foul); Miesenböck (82. Unsportlichkeit), Baldia (78. Foul).Marton Horvath; Doleschal (HZ.

