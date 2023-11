Manuela Lusser gibt bei der Musikkapelle Innervillgraten den Ton an

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Halloween-Bilanz: Viele kleinere Einsätze, viele BöllerDie Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es nur kleinere Zwischenfälle, es habe einige kurzzeitige Festnahmen wegen Ordnungsstörung gegeben. Weiterlesen ⮕

Alarm zu einer Personenrettung in Aschach an der DonauIn Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gab es Dienstagfrüh einen Alarm zu einer Personenrettung. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan versucht ein Comeback – mit einer romantischen KomödieIn den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden für die einstige Königin der romantischen Komödie. In „What Happens Later“ kehrt Meg Ryan auf die Leinwand zurück. Sie schrieb auch das Drehbuch und... Weiterlesen ⮕

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕

Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue TöneSeit 2008 wird am Kremser Minoritenplatz zu Ernst Krenek geforscht, dokumentiert, ausgestellt – und musiziert. Weiterlesen ⮕