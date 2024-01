Manuel Rubey und Simon Schwarz machen gemeinsam Kabarett

Als Schauspieler seit vielen Jahren erfolgreich, machen Manuel Rubey und Simon Schwarz nun erstmals gemeinsam Kabarett. Ein Gespräch über Buchweizenweckerl, Ordnungsliebe, Til Schweiger und Verrat an der Schauspielkunst. Manuel Rubey (rechts) hat seinem Freund und Kollegen Simon Schwarz den Kabarett-Floh ins Ohr gesetzt (Foto: Heribert Corn) Simon Schwarz und Manuel Rubey zählen zu den bekanntesten Schauspielern des Landes.

Anfang Jänner präsentieren sie ihr erstes gemeinsames Kabarettprogramm, „Das Restaurant“. Es war Rubeys Idee, der 44-Jährige ist bereits kleinkunsterfahren. Schwarz, 52, sagte zu, unter der Bedingung, dass der Kollege mit ihm einen Podcast macht. So kam es dann auch: Seit Juni treffen die beiden einander regelmäßig zum Austausch über die Entstehung des Programms oder auch die Schwierigkeiten in der Schauspielbranche (nachzuhören unter https://schwarz-rubey-podcast.podigee.io). Mit demJg. 1979, ist Schauspieler, Sänger der Gruppe Familie Lässig, Autor und Kabarettis





