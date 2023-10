Manuel Neuer könnte nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern

349 Tage sind seit dem 12. November 2023 vergangen. Fast ein Jahr, nachdem er zum bislang letzten Mal ein Fußballspiel bestritt, könnte Manuel Neuer nun am Samstag (15.30 Uhr) sein Comeback im Tor des FC Bayern München feiern. „Wenn er kann, dann wird er spielen“, stellte Trainer Tuchel vor dem Heimspiel gegen Darmstadt bereits klar. Auch wenn Ersatzmann Sven Ulreich nicht zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Galatasaray am Dienstag überzeugt hatte.

Die Sachlache scheint klar, doch nach Neuers schwerem Skiunfall inklusive kompliziertem Unterschenkelbruch bleiben Fragezeichen. In der Fußballszene mehrten sich Stimmen, es werde schwer für den inzwischen 37-Jährigen, an frühere Leistungen anzuknüpfen. „Wenn er spielt, ist die Frage, wie er spielt. Ich wäre da sehr vorsichtig. Er hat, soviel ich weiß, nicht einmal ein Testspiel hinter verschlossenen Türen gemacht.

Beim FC Bayern wird Neuer als zurückkehrender Mannschaftskapitän jedenfalls alle Chancen bekommen, sich zu beweisen. In der Nationalmannschaft bahnt sich ein viel komplizierteres Prozedere an. Dort ist ist der fünffache Welttorhüter seine Kapitänsbinde seit Kurzem los, der neue DFB-Coach Julian Nagelsmann gab diese dauerhaft an İlkay Gündoğan weiter. Überhaupt gilt das Verhältnis zwischen Neuer und (Ex-Bayern-Trainer) Nagelsmann als belastet. headtopics.com

So oder so: Neuer muss erst einmal in seiner Wohlfühloase München Fuß fassen. Seine Kollegen dort können es kaum erwarten. „Ich freue mich in erster Linie für ihn persönlich. Ich glaube nur er selbst weiß, was für einen harten Weg er gegangen ist“, sagte Joshua Kimmich. (stm)

