Manuel Neuer gibt Comeback nach langer Verletzungspause

Manuel Neuer gibt nach langer Verletzungspause sein Comeback im Tor des FC Bayern. Vor seinem bestätigten Einsatz im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Darmstadt herrscht jedoch geteilte Meinung dazu.

349 Tage sind seit dem 12. November 2023 vergangen. Fast ein Jahr, nachdem er zum bislang letzten Mal ein Fußballspiel bestritt, wird„Ich spüre seine Vorfreude und spüre seine ganze Klasse. Er hat eine riesige Erfahrung, er genießt das gerade“, sagte Tuchel und ergänzte: „Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen, ein Kribbeln. Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt.

Beim FC Bayern wird Neuer als zurückkehrender Mannschaftskapitän jedenfalls alle Chancen bekommen, sich zu beweisen. In der Nationalmannschaft bahnt sich ein viel komplizierteres Prozedere an. Dort ist ist der fünffache Welttorhüter seine Kapitänsbinde seit Kurzem los, der neue DFB-Coachgab diese dauerhaft an İlkay Gündoğan weiter. Überhaupt gilt das Verhältnis zwischen Neuer und (Ex-Bayern-Trainer) Nagelsmann als belastet. headtopics.com

So oder so: Neuer muss erst einmal in seiner Wohlfühloase München Fuß fassen. Seine Kollegen dort können es kaum erwarten. „Ich freue mich in erster Linie für ihn persönlich. Ich glaube nur er selbst weiß, was für einen harten Weg er gegangen ist“, sagte Joshua Kimmich. (stm)

Weiterlesen:

DiePressecom »

Manuel Neuer könnte nach langer Verletzungspause sein Comeback feiernFast ein Jahr nach seinem letzten Spiel könnte Manuel Neuer am Samstag sein Comeback im Tor des FC Bayern München feiern. Es bleiben jedoch Fragezeichen, ob er an seine früheren Leistungen anknüpfen kann. Weiterlesen ⮕

Neuer bestätigt Comeback nach VerletzungspauseBayern-Trainer Tuchel bestätigt das Comeback von Manuel Neuer nach seiner Verletzungspause. Neuer wird am Samstag gegen Darmstadt im Bayern-Tor stehen. Weiterlesen ⮕

US-Repräsentantenhaus :Mike Johnson: Neuer SprecherNach einem wochenlangen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Mike Johnson der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Er gilt als Hardliner und Unterstützer von Donald Trump. Weiterlesen ⮕

Neuer Asterix: Achtsamkeit statt Rauferei!Für „Die weiße Iris“, den 40. Asterix-Band, war mit Fabcaro ein neuer Texter aktiv. An René Goscinny kommt auch er nicht heran: Die Persiflage auf „moderne“ Tugenden ist zu flach. Weiterlesen ⮕

Altstar Ramos steht vor Sensations-ComebackVor acht Monaten beendete Sergio Ramos seine Karriere in der Nationalmannschaft. Kommt nun die Kehrtwende? Weiterlesen ⮕

Neuer Wohn-Bonus könnte dir 800 Euro im Jahr bringenSchon 22 Prozent der Österreicher sind durch hohe Wohnkosten finanziell schwer belastet. Jetzt werden Rufe nach einem neuen Wohnbonus laut. Weiterlesen ⮕