Männer, Macht und Millionen: House of Ärztekammer

Die Ärztekammer soll entmachtet werden. Sie will sich wehren, wird aber durch Rechtsstreits, Intrigen, Männerbünde und politische Postenbesetzungen gelähmt. Porträt einer sonderbaren Standesvertretung. Das Gebäude ist so groß, dass es zwei Hausnummern braucht. In der Weihburgstraße 10–12, mitten in der Wiener Innenstadt, hat die Österreichische Ärztekammer ihren Sitz. Ausladende Sitzungsräumlichkeiten im ersten Stock, ein Blick über den 1.

Bezirk im Obergeschoss und im ganzen Haus Monitore, die auf kommende Veranstaltungen hinweisen. Zu Fuß kann man in fünf Minuten zum Stephansdom spazieren. fest, die auch auf Kosten der Ärztekammer geht. Sie soll künftig etwa weniger mitreden können, wie viele Ärzte Kassenverträge bekommen. Die gesetzliche Vertretung der rund 48.000 Ärztinnen und Ärzte wirkt überrumpelt. Denn sie war in den letzten Monaten von der Eskalation interner Streitigkeiten wie gelähmt und hat die Vorankündigungen der Reform versäum





🏆 1. profilonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vermittler für Geiseln, Millionen für Macht: Warum stützt Katar die Hamas?Der enorme Einfluss des Emirats auf die Hamas hat das Land im Gaza-Krieg zum gefragten Ansprechpartner gemacht. Doch nun steigt der Druck auf Doha, sich von der Hamas loszusagen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Baukosten explodiert: Die Raiffeisen-Arena des LASK kostet wesentlich mehrBitter: Die Kosten sind um rund 35 Millionen auf mehr als 100 Millionen Euro gestiegen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Apothekengesetz als 'Kriegserklärung': Ärztekammer tobtDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß.

Herkunft: Heute_at - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Massive Kritik der Ärztekammer an ApothekengesetzDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nächster Eklat in der Wiener Ärztekammer: Rücktritt von Vizepräsident gefordertStefan Ferenci hatte das Agieren seiner Kollegin mit den Mullahs im Iran verglichen. Dabei setzt sie sich gegen das dortige Regime ein.

Herkunft: KURIERat - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

– Rassismus-Eklat um Ärztekammer-VizeÄrztekammer-Vizepräsident Ferenci soll eine Kollegin rassistisch beleidigt haben. In einem Offenen Brief fordern Kollegen seinen sofortigen Rücktritt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »