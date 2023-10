Manne-quins eroberten Purgstall

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

o immer die Manne-quins auftauchen, ist Stimmung garantiert – so auch im ausverkauften Purgstaller Ramsauhof. Mit ihrer neuen Show „We Will Survive“ rockten die vier Ladies der Travestie-Gruppe „Manne-quins“ den bis auf den letzten Platz gefüllten Heuboden auf dem Purgstaller Ramsauhof. Mit Gesang, Gags, Parodien, prächtigen Kostümen und Choreografien brachten die Manne-quins die Stimmung im Saal zum Kochen und das Publikum zum begeisterten Mit-Singen und -Klatschen.

