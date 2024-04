Mann zu acht Jahren Haft wegen sexuellem Missbrauch von Flüchtlingskindern verurteilt

Wegen schweren sexuellen Misshandlungen von zwei Kindern einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie ist ein Mann am Mittwoch vom Hamburger Landgericht zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Richterinnen und Richter sahen es nach Angaben eines Gerichtssprechers als erwiesen an, dass der 43-Jährige zwischen März 2022 und April 2023 zwei Söhne der Familie mehrfach auf eigene Initiative bei der Flucht nach Deutschland geholfen.

Laut Anklage inszenierte er sich anschließend aber als deren 'Beschützer' und schüchterte die Familie etwa durch Drohungen mit einer Abschiebung ein. In einem Zeitraum von mehreren Monaten missbrauchte er demnach auch die im Tatzeitraum neun bis elf Jahre alten Söhne der Familie an mehreren Tagen in seinem und bei Reisen nach Frankfurt am Main. Von seinen Taten machte er Bilder

