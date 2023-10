Mann wegen Gewaltausübung und Drohung vor Gericht

Wegen fortgesetzter Gewaltausübung und gefährlicher Drohung hatte am Freitag ein 30-jähriger Mann einen Verhandlungstermin am Wiener Landesgericht. Er soll seine Partnerin, mit der er im Vorjahr zusammengekommen war, seit Anfang Jänner wöchentlich geschlagen haben. In der Nacht auf den 8.

Letzteres habe er nicht aus Sadismus gemacht, sondern um die oberflächlichen, bis zu 15 Zentimeter langen Wunden mit Alkohol zu desinfizieren, versicherte Verteidiger Michael Dohr: „Salz war dabei natürlich nicht im Spiel. Nur Parfüm.“ Der Angeklagte sei grundsätzlich geständig und bedaure das Ganze: „Die zwei haben eine On-Off-Beziehung gehabt. Es ist immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Es war eine toxische Beziehung, in der sich die beiden nichts geschenkt haben.

Verteidiger Dohr strebt angesichts der geständigen Verantwortung seines Mandanten und dessen bisheriger Unbescholtenheit eine Diversion an: „Der gerichtsmedizinische Gutachter hat festgestellt, dass es leichte Körperverletzungen waren.“ Dem eingeholten gerichtspsychiatrischen Gutachten zufolge handelt es sich bei den inkriminierten Übergriffen um eine „Machtdemonstration“. headtopics.com

Die Verhandlung musste auf 1. Dezember vertagt werden. Da die Richterin dem Angeklagten den Strafantrag nicht zeitgerecht zugestellt hatte, konnte sich dieser nicht eingehend mit seinem Verteidiger besprechen und damit nicht Strafprozessordnungs-konform auf die Verhandlung vorbereiten.Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt.

