Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Österreich

Diese stürzte aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf den Mann und verletzte diesen tödlich. Als der Firmeninhaber um 12:30 Uhr auf das Firmengelände kam, stellte dieser den tragischen Unfall fest und alarmierte die Rettungskräfte. Die FF Oetz konnte die Lkw-Ladefläche mit einem Gabelstapler anheben, sodass der Mann geborgen werden konnte.

Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Außer der Polizei und der FF Oetz waren noch ein RTW und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort im Einsatz.

