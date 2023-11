Mann öffnete Kindern zu Halloween nackt die Haustüre

unterwegs. Auch die Kantonspolizei St. Gallen stand mit mehreren Patrouillen im Einsatz."Halloween hatte auch dieses Jahr wieder zwei Seiten", so die Kapo in einer Medienmitteilung. Einerseits seien verkleidete Kinder, oft in Begleitung von Erwachsenen, unterwegs gewesen."Und dann waren Gruppen von Jugendlichen unterwegs, die den Brauch zur Begehung von Unfug nutzten", so die Kapo weiter.

In zwei Fällen verhielten sich Erwachsene nicht angemessen. Ein Mann öffnete herumziehenden Kindern nackt die Haustüre. Er wird deswegen zur Anzeige gebracht. Ein zweiter Erwachsener erschreckte Kinder beim Öffnen der Haustüre mit seiner Verkleidung. Er hörte nach einem Gespräch mit den Polizistinnen und Polizisten damit auf. Sachbeschädigungen wurden bisher drei angezeigt.

