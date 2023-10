Mann isst illegalen Snack in Supermarkt

Ein 40-Jähriger soll sich Sonntagmittag in einem Supermarkt in Wien-Landstraße einen illegalen Snack gegönnt haben. Der Mann hatte sich mittels eines Codes, woher er diesen kannte, war zunächst unklar, Zutritt verschafft, jedoch auch einen Alarm ausgelöst, berichtete die Polizei am Montag.

Im Geschäft ließ sich der Verdächtige ein Salamisandwich schmecken. Dazu trank er zwei Red Bull, wurde aber unterbrochen, bevor er als Nachtisch einen Kinder Maxi King verzehren konnte.

Mann prügelt auf Frau ein und bedroht sie mit dem TodIn Wien-Simmering wurde in der Nacht auf Sonntag ein 42-Jähriger festgenommen, nachdem er seine Frau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht hatte. Weiterlesen ⮕

Er gibt dem Westen die Schuld an dem Massaker in GazaEin Mann äußert seine Meinung, dass der Westen für das Massaker in Gaza verantwortlich sei. Weiterlesen ⮕

Pfefferspray-Räuber (34) von Tulln von Polizei gefasstBeim Bezahlen seines Red Bull s zückte ein Mann in einem Supermarkt einen Pfefferspray und schleuderte der Angestellten Reizgas ins Gesicht. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Festnahme nach schwerer Körperverletzung in WienDie Wiener Polizei hat einen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin schwer verletzt haben soll. Weiterlesen ⮕

Mann mit Spielzeugpistole löst Polizei-Einsatz ausIm Stadtpark kam es am Freitag zu einem Polizei-Einsatz. Passanten gaben an, dass sich dort ein Mann mit einer Schusswaffe befinden würde. Weiterlesen ⮕