Mann in Hallenkran eingeschlossen - Feuerwehr rettet ihn unverletzt

Um 22 Uhr wurden auch die Höhenrettergruppen Alkoven und Axberg zu einer in einem landwirtschaftlichen Anwesen in einem Hallenkran eingeschlossenen Person alarmiert. Ein Mann war zuvor damit beschäftigt, mit einem Hallenkran Heu zu transportieren. Aufgrund eines technischen Defekts blieb der auf einer langen Schiene fahrende Kran schließlich stecken. Nachdem man erst nach einer Weile auf die Notlage des Mannes aufmerksam wurde, wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehrleute verschafften sich über die Schiene des Krans Zugang zu dem unverletzten Mann. Anschließend wurde der Kran wieder in seine Ausgangsposition gebracht, so dass der Landwirt die Kabine verlassen konnte

FİREWORLDAT: Oö: Person in Buchkirchen in Hallenkran eingeschlossen (Höhenretter-Einsatz)BUCHKIRCHEN (OÖ): Nachdem die Feuerwehr Buchkirchen und Mistelbach (Bezirk Wels-Land) um 09.17 Uhr des 3. November 2023 zu einer Personenrettung alarmiert worden sind, erfolgte per 09.

FİREWORLDAT: D: Traktor steht in Vollbrand - Feuerwehr steht vor schwieriger LöschwasserversorgungSCHIFFDORF (DEUTSCHLAND): Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, wurden zunächst die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth, gegen 12:12 Uhr in den Bockhoopsweg nach Wehdel alarmiert. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche entzündete sich ein Traktor und geriet in Brand.

KURIERAT: Auf Navi vertraut: Feuerwehr rettete Freier und Prostituierte bei Sex-DateFeuerwehr war eigentlich am Weg zum Kirchgang, als pikanter Einsatz eintrudelte.

FİREWORLDAT: Oö: Feuerwehr Diersbach stellte neues TLFA-B 2000 in den DienstDIERSBACH (OÖ): Am Montag, den 18. September 2023, konnte die Feuerwehr Diersbach ihr neues Einsatzfahrzeug bei Rosenbauer in Leonding abholen. Nach vier Jahren Planung mit mehr als 1.100 Stunden in Organisation und Beschaffung, ein Meilenstein in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Diersbach.

FİREWORLDAT: Jugendlicher bewusstlos in Wohnung gefunden: Feuerwehr rettet ihn rechtzeitigNach der Übergabe an den Rettungsdienst musste der bewusstlose Jugendliche vom bereitstehenden Notarzt notfallmedizinisch versorgt werden. Die Rettungskette in Gang gesetzt hatte ein Team des Roten Kreuz Wiener Neustadt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt konnte den Bewusstlosen aus der vergifteten Umgebungsluft retten.

FİREWORLDAT: D: Garagenbrand, drei brennende Pkw, unklare Feuermeldung und brennende Baustellentoilette → einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr CelleCELLE (DEUTSCHLAND): Ein Garagenbrand in der Carstensstraße, drei brennende Pkw in der Trakehnerstraße, eine unklare Feuermeldung in der Carstensstraße und zuvor bereits eine brennende Baustellentoilette, in der Bahnhofstraße beschäftigten in der Nacht auf den 4.

